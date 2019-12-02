【大師睇市】有機會再穿二萬六關

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，港股上周五(29日)急跌逾500點，今早反彈逾100點，仍未扭轉跌勢。

內媒引述消息報道，中方堅持美國必須撤銷對華貨品加徵的關稅，作為首階段貿易協議的一部分。大師認為再次反映中美貿易協議仍有阻礙，無論在關稅或者《香港人權與民主法案》方面，雙方仍有分歧，料恒指於26,500點有阻力，若未能收復該水平，再穿26,000點機會存在，提醒投資者切勿盲目樂觀。

大師又指，短線應留意美股表現，尤其是美國感恩節零售銷售數據若有差池，料12月隨時有震盪，至於內地11月製造業PMI數據理想則為預期之內。他預料恒指短線波幅在26,200至26,600點，實行破邊追勢。

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