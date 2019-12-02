全球經貿戰：25%跨國公司未就貿戰惡化設應急計劃

中美貿易摩擦擾攘多時，最新更傳出兩國談判或因美國的《香港人權與民主法》生效而停滯，即使談判進展時好時壞，但有調查發現，超過四分之一(即約25%)跨國公司尚未制定應急計劃。

外媒報道，DHL Resilience360調查發現，48%來自工程和製造業，以及40%來自汽車領域的受訪者表示，他們根本沒有應急計劃，即使這兩個領域在貿易戰中皆為主要目標。

DHL Resilience360風險監控產品總監Shehrina Kamal解釋，目前面對的是一個新的領域，大多數專業人士以往從未遇過的，他認為很多人都不知道應該怎樣做，有部分受訪者透露，決定將生產線移離中國。

調查訪問了267名醫療、汽車和消費者等行業的供應鏈高管，超過一半受訪者來自年收入超過1.42億美元的公司，大多數來自美國和歐盟。

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