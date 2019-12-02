新股專輯：人瑞人才科技入場費2919元

是次發行3,800萬股新股，其中10%為公開發售，集資規模10.108億至10.982億元，所得約20%用於擴大地域覆蓋；17%用於擴大行業覆蓋；13%用於擴大現有的業務流程外判(BPO，Business Process Outsourcing)及獵頭服務；22%用於進一步提升其人力資源生態系統及建立人工智能(AI)及數據技術；10%用於品牌推廣；8%用於支持現有的拓展策略；10%用作一般營運資金。

該公司是次引入兩名基礎投資者，合共認購2,850萬美元(約2.2億港元)等值股份，以招股價中間價27.75元計，相當於集資額21.1%。Golden Sun(China)認購2,000萬美元；晨曦投資管理認購850萬美元，設有6個月禁售期。

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