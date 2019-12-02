穆迪料明年中國經濟增長放緩至5.8%

評級機構穆迪預計，內地經濟增長會由今年的6.2%，進一步放緩至明年的5.8%。

穆迪發表報告指，在內部經濟再平衡及貿易緊張局勢持續影響下，內地經濟增長將持續放緩。這將導致由政府主導的投資及經濟活動，再次成為推動經濟增長的主要動力，因此，政府部門的槓桿率將繼續高企。

穆迪認為，內地政策主要側重於三大方向，包括確保可持續增長、維持金融穩定，及實現經濟再平衡。而目前以經濟增長速度及穩定為重點。該機構估計，內地將針對地方政府財赤不斷上升的情況採取措施，但同時亦會令地方政府更依賴地方政府融資工具，以滿足基建投資的龐大支出，會進一步增加小型區域銀行的財務壓力。

穆迪又指，雖然金融體系風險仍然受控，但在經濟增長放緩情況下，以財政政策支持經濟增長，將導致整體信用情況下降，總債務水平上升的趨勢將會持續。

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