【大行報告】摩通籲「減持」九龍倉置業

摩根大通研究報告指出，香港地產商受政治因素影響，但有兩樣因素無變，包括至少未來四年土地供應持續緊張；另外，即使社會衝突緩和，零售市場仍受挑戰，因為中港兩地奢侈品價格差距收窄及電商競爭，令零售業主續受壓。

恒地、新世界發展及九龍倉置業三股最新分別跌0.2%、0.9%及0.8%。

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