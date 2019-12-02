【大行報告】摩通籲「減持」九龍倉置業
2019年12月02日 14:29
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摩根大通研究報告指出，香港地產商受政治因素影響，但有兩樣因素無變，包括至少未來四年土地供應持續緊張；另外，即使社會衝突緩和，零售市場仍受挑戰，因為中港兩地奢侈品價格差距收窄及電商競爭，令零售業主續受壓。
該行表示，明年9月立法會選舉是投資者對香港最大風險考慮，相信投資者仍對香港地產市場前景審慎，但目前供應緊張及政府放寬按揭成數，均對樓價有支持，首選為恒基地產(00012)及新世界發展(00017)，目標價分別為46港元及10.5元，評級「增持」。而首選「減持」九龍倉置業(01997)，目標價33元。
恒地、新世界發展及九龍倉置業三股最新分別跌0.2%、0.9%及0.8%。
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