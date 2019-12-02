樓價UDPATES：麗港城兩房賣760萬　為本月首單交易

樓市買賣氣氛略見改善，茶果嶺麗港城錄得本月首宗成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山靖林中層複式單位，實用面積2,563方呎，四房連四套間隔，成交價6,250萬港元，實用呎價24,385元。

●北角柏傲山5座低層D室，實用面積597方呎，兩房間隔，以約1,630萬元成交，實用呎價27,303元。原業主2014年11月以約1,485.4萬元購入上址，是次轉售帳面獲利約144.6萬元，升值約9.7%。

●小西灣藍灣半島5座中層H室，實用面積323方呎，月租1.6萬元，實用呎租49.5元。

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九龍區

●茶果嶺麗港城35座高層C室，實用面積517方呎，兩房間隔，以760萬元易手，實用呎價14,700元，為該盤12月首宗買賣。

●將軍澳都會駅1座中層A室，實用面積492方呎，兩房間隔，原開價850萬元，減價50萬元或5.9%，以800萬元沽出，實用呎價16,260元。

●將軍澳嘉悅2座中層C室，實用面積372方呎，一房間隔，今年9月開價680萬元，減價35萬元，以645萬元易手，實用呎價17,339元。

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新界區

●元朗尚悅13座低層A室，實用面積434方呎，兩房間隔，叫價570萬元，減至558萬元沽出，減價12萬元或約2%，實用呎價12,857元。

●葵涌新葵興花園C座高層6室，實用面積570方呎，三房間隔，輕微議價5萬元，終以795萬元成交，實用呎價13,947元。

●馬鞍山迎海3座中層E室，實用面積798方呎，三房套房間隔，開價1,280萬元，減至1,238萬元易手，實用呎價15,514元。

●上水旭埔苑G座中層1室，實用面積546方呎，兩房間隔，開價585萬元，累減99萬元，已補價自由市場售486萬元，實用呎價8,901元。

●馬灣珀麗灣20座高層E室，實用面積490方呎，兩房間隔，原叫價690萬元，累減至633萬元易手，實用呎價12,918元。

●粉嶺牽晴間2座高層A室，實用面積393方呎，兩房間隔，原開價580萬元，減價22萬元或約4%，以558萬元成交，實用呎價14,198元。

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