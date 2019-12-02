自動系統：擬以逾31億元估值分拆歐美業務
2019年12月02日 14:39
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顏偉興(左)及王粵鷗
自動系統(00771)擬以約3.98億美元(約31.04億港元)估值分拆旗下歐美業務Grid Dynamics(下簡稱GDI)，並通過與ChaSerg合併在納斯達克上市，料有關交易明年初可完成。
事實上，公司於2017年才以總代價1.18億美元全資收購GDI。公司行政總裁兼執行董事王粵鷗解釋，分拆業務可為公司帶來約9,000萬美元的現金收益，屆時公司亦將持有ChaSerg約1.18億美元等值美元股份(34%股權)。他指，有關投資回報可以為公司減輕債務壓力，並推動亞太區業務布局。
王續稱，現時位處美國的GDI規模約1,300人，當中員工多來自東歐及俄羅斯等國家，在管理上有難度。分拆上市可降低投資風險，為公司及GDI達致雙贏局面。
他補充，公司將尋求收購機會以擴大亞太區業務，傾向收購約200多人規模，並擁有自己產品的中小型公司，相信位處南韓及新加坡等地區。目前還處於前期接觸階段，明年第二至第三季才會有實質性進展。
談及公司業務發展，王表示，公司業務主要貢獻來自政府，包括醫管局、房署等部門。至於商業方面，他坦言最近明顯受壓力，指有關客戶持審慎態度，導致有些項目進度減慢，甚至遭暫時擱置。
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