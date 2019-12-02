全球真‧攬炒！每人平均欠債25萬　仍要借更多

外國傳媒報道，中國的殭屍公司、美國嚴重的學生帳單、澳洲的按揭貸款居高不下，阿根廷又一次的違約恐慌等。事實上，過去十年來在寬鬆貨幣政策下，全球政府、企業和家庭的債務總規模創下250萬億美元的歷史紀錄，幾乎是全球國內生產總值(GDP)的3倍，相當地球上男女老少每人欠債3.25萬美元左右(約25萬港元)。

這些都是金融危機過後，政策制定者通過舉債，保持全球經濟穩定的「後遺症」。此後在多年來的低利率水平下，對多數人而言，債務負擔仍然可控，故債務「大山」愈砌愈高。可惜的是，隨着經濟增長愈趨放慢，如今全球各地政策制定者的救市方案仍有一個共通點：還需借更多債。

這樣問題就更大了！在主權層面上，阿根廷新任政府稱，要與國際貨幣基金組織(IMF)重新談判創紀錄的560億美元信用額度，令人想起該國在2001年時經濟崩潰和債務違約時的情形。土耳其、南非和其他國家也存在這種恐慌。

公司債務方面，即使在美國經濟創紀錄擴張的情況下，僅美國的公司就佔了今年公司違約總數的七成。而在中國，據標普預計，在岸市場的違約企業有可能在明年達到創紀錄水平。

有「央行之母」稱號的國際清算銀行(BIS)認為，在發達經濟體中，殭屍公司佔非金融上市公司的比例已升至6%左右，創下數十年最高水平。殭屍公司一般長期無法通過營運利潤償還債務成本，且增長前景平淡。

家庭方面，澳洲和南韓的家庭負債最高。

而下一代主人翁也逃不出債務負擔。美國學生當前欠債1.5萬億美元，為還債處於苦苦掙扎的境地。

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