三星Galaxy Fold銷售地倍增　明年初料賣50萬部

南韓媒體引述業內人士消息指出，南韓三星電子首款摺屏智能手機Galaxy Fold於首發市場的銷售反應理想，集團計劃明年初將銷售國家數量倍增至約60個，並預期明年初Galaxy Fold的銷量將增至50萬部以上。

Galaxy Fold現時前於南韓、中國、日本、英國、法國及德國等29個國家銷售，而且首批手機已陸續售罄。三星計劃由今年12月初至2020年2月期間，追加在越南、新西蘭、巴西、智利、意大利、荷蘭及希臘等約30個國家銷售。

據該報道，三星計劃於明年將Galaxy Fold機種數量增至兩款。今年10月在美國加州舉行的開發者會議，將公開採用縱向摺屏設計的機種。

－－－－－－