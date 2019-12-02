【市後重點睇】人民幣急跌 道期向好

美匯指數98.3上落，中國制裁美非政府組織，離岸人民幣(CNH)兌美元突跌見7.0421，港匯處7.8293，日圓兌美元企109.6，歐元報1.1019，英鎊見1.2916。金價報1,458美元。布油企61.27美元，紐油報56.01美元。道指期貨升71點。

●市後關注點

-17:30 歐元區11月製造業採購經理指數(PMI)終值、英國11月製造業PMI終值

-23:00 美國11月ISM製造業指數、美國10月建築開支

●亞洲股市：日股漲235點，韓澳股靠穩。

●【大行報告】

-摩通籲「減持」九龍倉置業。

-大摩唱好，華潤置地漲逾5%。

●【專家點評】李偉傑：中國人壽可趁調整低吸。

●全球經貿戰：25%公司未就貿戰惡化設應急計劃。

●日企第三季資本支出增7.1%，本季恐大幅放緩。

●11月香港持牌地產代理人數回升，按月增18人。

●房委會：11月第二市未補價成交按月縮33.6%。

●新股專輯：人瑞人才科技入場費2919元。

●穆迪料明年中國經濟增長放緩至5.8%。

●三星倍增Galaxy Fold銷售國，明年初料賣50萬部。

●全球真‧攬炒！每人平均欠債25萬，仍要借更多。

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