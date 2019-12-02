市場觀望氣氛濃　歐股早段微升

踏入12月首個交易日，市場除了觀望中美貿易談判進展外，亦關注歐元區稍後時間公布的製造業採購經理指數(PMI)及美國總統特朗普周一(2日)抵達英國後或發表講話，歐洲3大指數開市變動不大。

英國富時100指數報7,370點，升24點或0.33%；德國DAX指數報13,268點，升32點或0.24%；法國CAC指數報5,917點，升12點或0.21%。

美國傳媒周日(1日)引述知情人士報道，中美貿易談判目前因美國的《香港人權與民主法》生效而停滯，首階段貿易協議最快或年底簽署，預料特朗普將暫緩原定本月實施的對華關稅，以助達成協議。

有報道指出，特朗普會在周一抵達英國倫敦出席北約峰會。由於目前距離英國大選僅餘10天，令市場甚為關注其政治相關言論。

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