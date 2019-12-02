【fb直播】港股12月「開門紅」 會點走落去？
2019年12月02日 16:29
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港股12月首個交易日向好，雖然內地製造業PMI勝預期，惟中美貿談進展不明朗，限制大市升幅。港股12月會點走，粉飾櫥窗有冇望推高指數？
深汕合作區商品房解凍，內房板塊跑出，周四藍籌升幅榜頭3位均由內房股包攬，其中潤地(01109)曾升逾4%。憧憬繼續有國策刺激，值得追入內房股？
美團點評(03690)再挑戰高位，高見107.4元；阿里巴巴回軟，曾跌逾2%，但成交榜仍然居首，美團有望上110蚊？趁阿里回一回又係咪時候入場？
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