【零售浩劫】莎莎關閉新加坡所有店舖 集中發展港澳等
2019年12月02日 16:58
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莎莎國際(00178)公布，董事會決定關閉新加坡市場所有零售店舖，集中資源發展香港及澳門、中國內地和馬來西亞市場，以及電子商貿業務。新加坡當地管理團隊將與各新加坡店舖的業主展開協商，以期盡早關閉店舖，惟每間店舖的確實關閉時間將取決於與個別業主的商議。
集團在新加坡市場的表現多年來一直欠理想，及在過去連續6個財政年度錄得虧損。截至9月30日止6個月，集團在新加坡市場的營業額為9,940萬港元，按當地貨幣計算按年下跌4.6%，佔集團總營業額2.8%。為改善新加坡市場業務，集團近年採取措施重整當地的管理團隊，並優化店舖陳列及產品組合以刺激銷售，惟成績遺憾地遠不及理想。
集團於香港核心市場的經營環境亦因內地訪港旅客數目銳減而變得十分嚴峻。面對前所未見的重大挑戰，將資源集中投放於核心市場及具增長潛力的業務，以保持盈利能力為集團的首要任務。集團經審慎考慮後，認為結束新加坡業務可改善集團其他業務的表現及盈利能力，並符合集團及整體股東最佳利益。
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