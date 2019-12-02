歲寶百貨夥阿里拓新零售解決方案　暫未訂銷售目標

他提到，公司於去年6月起與盒馬在超市上有合作，雙方在新零售發展目標一致，之後誕生了「盒馬里．歲寶」。現時項目仍處初步階段，未有具體的投資額可提供，但公司主要協助線下的投資，網上投資則交由盒馬負責。

對於新項目的銷售目標，他僅指，雙方認為社區商場有很多不足地方，故側重於提升客戶的體驗，未有訂立銷售目標。

首席財務官兼公司秘書陳楚雯提到，該項目由公司的蓮塘店改裝而成，相比單純的網上購物，網上及實體店結合的新零售模式，由於有實體店支持，消費者可到店體驗，提而提升消費者對服務或商品的信心。

該項目總面積約4萬平方米，共3層，逾60個品牌，包括超市、餐飲、服飾及教育培訓等，並可透過盒馬應用程式(APP)下單及預訂。

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