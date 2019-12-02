【深度解構】全球男女老幼人均欠25萬　最高危爆煲國係...

外國傳媒報道，中國的殭屍公司、美國嚴重的學生帳單、澳洲的按揭貸款居高不下，阿根廷又一次的違約恐慌等。事實上，過去十年來在寬鬆貨幣政策下，全球政府、企業和家庭的債務總規模創下超過250萬億美元的歷史紀錄，幾乎是全球國內生產總值(GDP)的3倍，相當地球上男女老少每人欠債3.25萬美元左右(約25萬港元)。(附圖一)

【沒完沒了！仲要借更多】

這些都是金融危機過後，政策制定者通過舉債，保持全球經濟穩定的「後遺症」。此後在多年來的低利率水平下，對多數人而言，債務負擔仍然可控，故債務「大山」愈砌愈高。可惜的是，隨着經濟增長愈趨放慢，如今全球各地政策制定者的救市方案仍有一個共通點：還需借更多債。

【國家、企業、家庭、下一代通通孭債】

這樣問題就更大了！在主權層面上，阿根廷新任政府稱，要與國際貨幣基金組織(IMF)重新談判創紀錄的560億美元信用額度，令人想起該國在2001年時經濟崩潰和債務違約時的情形。土耳其、南非和其他國家也存在這種恐慌。

公司債務方面，即使在美國經濟創紀錄擴張的情況下，僅美國的公司就佔了今年公司違約總數的七成。而在中國，據標普預計，在岸市場的違約企業有可能在明年達到創紀錄水平。

有「央行之母」稱號的國際清算銀行(BIS)認為，在發達經濟體中，殭屍公司佔非金融上市公司的比例已升至6%左右，創下數十年最高水平。殭屍公司一般長期無法通過營運利潤償還債務成本，且增長前景平淡。

家庭方面，澳洲和南韓的家庭負債最高。

而下一代主人翁也逃不出債務負擔。美國學生當前欠債1.5萬億美元，為還債處於苦苦掙扎的境地。

【中美帶頭 已超「警戒線」】

總部位於美國華盛頓，成員包括近500家、來自70多個國家和地區所有類型金融機構的國際金融協會(IIF)早前亦發表報告，警告全球債務在今年上半年已飆升至超過250萬億美元的歷史新高，主要由中國及美國帶動。

報告指出，今年上半年全球債務增加了7.5萬億美元，使總額高達250.9萬億美元，預計今年全年「埋單」將超過255萬億美元。其中，中國及美國佔據了新增債務的60%以上，新興市場的債務亦飆至71.4萬億美元的新紀錄，佔經濟總量達220%，遠超國際的140%「警戒線」。

【全球最高危國家是...】

報告又指，意大利及黎巴嫩的政府債務已達高水平；阿根廷、巴西、南非，以及希臘的債務增長迅速，令它們很難再透過財政政策刺激經濟，即政府再救市的能力大降。

事實上，IMF早已警告，全球近40%、總值達19萬億美元的企業債位處主要經濟體，例如美國、中國、日本、德國、英國、法國、意大利，以及西班牙，一旦爆煲，全球經濟勢跟隨崩潰，後果不堪設想。

【「泡沫之母」美債恐明年爆煲】

講起債務，美國國債總額已首度突破23萬億美元，達23.01萬億美元，被視為全球「泡沫之母」。

美國著名分析員、去年曾預言未來一年沒有股災的經濟與金融問題研究網站Wolf Street創辦人Wolf Richter警告，現時美國經濟穩定，債務問題尚且如此，一旦衰退，後果難以想像。

回看美國國債於今年2月11日才首度突破22萬億美元，不足一年就大增1萬億美元，足見債務的可怕程度。若再往後看，在總統特朗普2016年11月8日當選時，美國國債19.8萬億美元，即過去3年債務激增3.2萬億美元。(附圖二)

Richter警告，別被特朗普說的「經濟史上最好」所蒙蔽，數據顯示，截至今年第3季的過去12個月，美國國債增加5.6%，而同期美國經濟增長3.7%，即國債增速超過經濟增速，是典型的「靠債養經濟」。他指出，「好日子」時債務走勢尚且如此，如果因經濟衰退而令稅收大減，同時用於失業保障等開支上升，債務恐直線抽升。

除了Wolf Richter發出警告，獲投資名宿韋恩盛讚、並接任其職位的私募基金黑石集團首席投資策略師Joe Zidle亦警告，主權債務是「所有泡沫之母」，以目前美國巨額國債而言，很可能會觸發下一次衰退，時間估計在2020年中期至2021年底之前爆發！

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