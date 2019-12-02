向世界錢進：移民加國　外匯專家教路

每個選擇移民的港人都有其故事，外匯專家李焜明早在30年前移民加拿大，其後回流香港工作，2017年起再重返加國居住。到底在他眼中，加拿大是個怎樣的退休地方？有意投資或移居當地的港人，又如何掌握兌換加元的契機？今趟加拿大之旅，由這位外匯專家說起...

作為金融專家的李焜明，當然善於為環球市場前景把脈，他指現時全球經濟最好地區是美加地區，預期每加元兌港元約5.8至6.02內(周一曾見5.89)。對於想移民的港人可選擇在5.8至5.86水平分段吸納。他又指，在香港存加元息率近零，但在加國做一年加元存款，數間銀行也提供2.75%利息，若資金足夠做定存食息，生活已很寫意。

現時仍擔任寶華世紀資本市場經濟分析師一職的李氏，80年代趁着加拿大開放移民政策，吸納各地專業人士移民加拿大之時，亦把握機會申請：「當年見移民官約30分鐘，他會與你溝通，看看你的英文水平，了解你移民後對加拿大有甚麼貢獻。雖然當時也需填寫資產多少，但這不是批核重點，因當時加國需要的是人才，不是錢財。」

為何會有移民念頭？原來源於想改變。當年三十出頭的他，在外資銀行做外匯交易員超過8年，每日炒炒賣賣交數：「大概在1985至1987年時，交易員一般月薪3萬至5萬港元、高級交易員有6萬至8萬元，在當年而言收入可觀。不過，壓力也很大，因為要用千幾萬元本金，一年後要賺800萬元，期間若連續兩個月虧損隨時被炒。」

「是否這樣就一世？」他當時思考，如果移民加國三、四年後，發覺不合適回流香港，自己仍算年輕可找到工作，但西方國家招聘人才的機會難逢。再者，當年交易員30歲以後，倘若不能晉升管理層，也要逐步退下來，讓後輩上來，但一間機構的管理職位始終有限，配合當時正值中英聯合聲明的簽署，香港亦瀰漫着一股移民氣氛，於是把心一橫，決定尋找另一片天。

「1985年時我在九龍塘有一個連花園、車位、天台的三層洋房，當申請移民後6至8個月便獲批，於是把大宅放售，亦放棄了一切在香港的東西。當時我選擇在1989年第二季移民加拿大，避開加國天寒地凍的冬天。」

他移民的地方是加拿大安大略省多倫多市東部的斯卡伯勒區(Scarborough)，並且於當地找到交易員的工作，見識到加港生活是兩回事。加拿大的工作地方寬敞，人們很準時下午5時放工，原因是不少人住在偏遠地區，不能錯過逾時不候的巴士和火車。當地出糧後亦會立即扣稅，當時稅率大約22%。

在加拿大生活三年半後，卻令他萌生回流香港的想法，原因是90年代初加國金融業工種不多，做交易員的普遍前往美國紐約發展。結果就在1992、1993年他重返香港，亦因具備北美和亞洲工作經驗，很快就在港找到交易員工作，並一直在港租樓住。

他稱：「我原先的目標是回流10年，豈料加時作賽，在港再工作25年後，2017年才再移居加拿大。」現在他住在多倫多萬錦市(Markham)逾1,000方呎連車位的單位，在2015年樓花買入時約55萬加元(約323萬港元)。

他指，現時多倫多大廈住宅單位，一般地區呎價約800加元(約4,704港元)，入場費約65萬加元(約382萬港元)。若在商業區，呎價一般升至1,200至1,500加元(約7,056至8,820港元)。這些單位有酒店式管理，亦設中央冷暖氣系統。

如果是聯排別墅，一間80萬至100萬加元(約470萬至588萬港元)已相當舒適。半獨立屋約100萬至120萬加元(約588萬至705萬港元)，獨立屋則要花200萬至300萬加元(約1,176萬至1,764萬港元)才能買到。

而溫哥華和多倫多較適合亞洲人居住，經濟活動較多；而加拿大其他省份較多漁業、木材業、原材料行業，未必有香港人適合的工種，至於魁北克省的人較多講法語。港人倘有意移民加國，就要學習如何適應當地的生活和文化。

●投資門檻低至58萬

加拿大不同省份的移民申請條件有別。據環球房產投資及移民公司「海外買家」資料，卑詩省(其最大城市是溫哥華)設有企業家移民計劃，投資入場門檻是100萬加元(約588萬港元)，兼要提供不少於200萬加元(約1,176萬港元)等值的資產來源證明。

另該省有入場門檻降至10萬加元(約58.8萬港元)的區域試點計劃，但要在偏遠且人口少的社區做生意，並營運最少3年，亦即蝕錢機會大。另要留意上述兩個計劃皆要求申請人在5或10年內，有不少於3年營商經驗或4年高層管理經驗。

至於近期較受歡迎的是加拿大大西洋四省試點計劃，只要獲當地僱主聘請並發出工作擔保，申請人可立即取得加拿大永居身份，其配偶及22歲以下未婚子女亦可跟隨移民。這計劃無投資要求，但工作地區偏遠，要有捱一年的準備。

另外，魁北克省設有投資移民計劃，要求淨資產不少於200萬加元(約1,176萬港元)，並需投資120萬加元(約705萬港元)在政府指定的移民基金，資金會在5年投資期後歸還。申請人需在過去5年內擁至少2年以上的營商或高層管理經驗。

●生活指數不高 咖啡9蚊任添

外匯專家李焜明指，加拿大的生活水平並不高，一杯咖啡僅售約9港元，可以任添任飲，55歲以上的國民更只需花5港元。肉類是香港三分一的價錢，一公升牛奶不用6港元，若自己下廚，一餐飯四個人食，10加元(約58港元)已足夠。

唯一要注意是，由於新移民沒有在當地駕車的經驗，汽車的保費較貴，一年約需6,000加元，相當於超過3.5萬港元。另外，由於在當地排期考取駕駛執照需時8至12個月，建議新移民一到埗就要排期。加拿大地大物博，如果沒有汽車代步，生活未必方便。

他續指，移民加拿大要注意首6個月不可申請當地任何福利，而即使他是回流當地的國民，也要等三個月後才有醫療福利。當地醫療福利是看醫生免費，藥費則視乎年歲，65歲或以上長者不用付藥費。

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