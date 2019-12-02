中美12月15日前會「反枱」嗎？歷史話...

外國傳媒報道，2019年已踏入最後一個月，意味着股市屆「最後衝刺」，目前標指年內累漲逾25%，反映細價股的羅素2000指數更呈現突破，創下52周新高，為整體股市再向上的佳兆，因意味着資金充裕。

不過，今年12月也不尋常，因12月15日是美國再加徵中國貨品關稅的日子，意味着中美雙方在當日之前必須取得突破，否則全球股市難免大幅波動。

可幸的是，若根據往績，或預示中美不會「反枱」。專門以史為鑑、曾引用股市走勢預言特朗普會在2016年當選美國總統的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall表示，12月是一年之中表現最好的月份，標指平均上漲1.6%，上升機會亦達到76%。

再者，若一年開首的1月及2月，股市「埋單」都是升市的話，預示股市整年都升。2019年1月及2月也是升市，全年「埋單」上升可謂沒有懸念之餘，12月也可能再升，原因是由1928年起，若股市到了感恩節(今年是11月28日)前是累升20%或以上的話，由感恩節後的「黑色星期五」至翌年元旦期間，股市平均再升1.8%。

換言之，若往績可參考的話，市場不用太擔心中美貿易談判會破裂。

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