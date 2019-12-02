去年12月叫買全球股票　如今花旗料2020年亞股...

外國傳媒報道，受中國製造業數據意外反彈帶動，12月亞洲股市「開門紅」，但有分析仍警告，未來情況可能沒有這麼樂觀。

花旗集團全球策略團隊表示，現在不是看漲亞洲的時候，僅估計MSCI亞洲(除日本外)指數明年將僅上漲3%，主因是2020年企業收入將僅增長3%，顯著低於市場普遍預期的14%。

該行表示，沒有特別看淡，但可以在全球其他地方看到更好的機會，雖然即將進入新年，市場可能表現積極，但或許要等到下次跌市後，才變為更積極。

值得留意的是，花旗過去曾有準確估計。去年12月市況低迷時，該機構建議投資者逢低買入全球股市，結果MSCI全球指數今年上漲了20%。

事實上，花旗目前是較少數不太樂觀的券商，另一些大行，例如摩根大通和瑞銀預計2020年底，亞洲(除日本外)指數將會攀升大約8%。雖然高盛和摩根士丹利都看漲南韓，預計該國經濟會出現周期復甦，但花旗卻給予「減持」評級。花旗指出，貿易放緩損害了南韓企業收入增長勢頭。

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