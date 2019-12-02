經濟兼人道災難！全球逾半人口面臨「飢荒」

外國傳媒報道，大型投資銀行之一野村近期發表報告預警，全球糧食價格上漲，恐導致巨大的人道危機，世界超過一半人口將很容易受到相關挑戰。

報告指出，雖然全球最容易受到糧食價格急升威脅的國家，只佔全球小數，但加起來的人口就佔據全球大多數。縱使糧食價格上漲不會導致經濟衰退，但將會帶來全球廣泛地區、大面積的人道危機。

該行估計，全球50個最高危的國家僅佔全球經濟總值約26.1%，但佔世界人口59.1%。在這些國家中，除4個國家外，其他所有國家都是發展中經濟體，並集中在非洲、中東，以及亞洲，人均收入偏低，而家庭對糧食的消耗佔高比例，亦是糧食淨進口國。最高危的首5位按次序是利比亞、塔吉克斯坦、黑山共和國、敍利亞，以及阿爾及利亞。

上述國家的人民，其共通點是收入大部分是用來購買糧食、居住，以及其他必需品。一旦糧食價格飆升，將直接對他們的生活質素帶來負面影響。舉例來說，利比亞是淨食物進口國，涉及金額佔其國內生產總值(GDP)達9.1%；相比之下，新西蘭是最不受糧食影響的國家，因該國是淨食物出口國，金額佔GDP高達9.5%。

更甚的是，利比亞有22%家庭本身就從事農業，意味着他們不能「自給自足」，進口糧食的需求反而上升。

野村警告，隨着氣候轉變、高油價，以及貨幣兌美元貶值，也會導致糧食價格提升，造成社會動盪。令人憂心的是，劣勢似乎有增無減。

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