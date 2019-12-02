移民及投資留意！南韓每秒增債1.3萬港元　前景失色

外國傳媒報道，據南韓國會預算政策處2013年起公布的「國家債務時鐘」顯示，截至12月1日上午11時，南韓國民人均負擔的國家債務，較2009年約723萬韓圜(約4.82萬港元)增加一倍，共達14,189,884韓圜(約9.45萬港元)，國債規模由2018年底700.5萬億韓圜(約4.67萬億港元)，增加35萬億韓圜，總額升至約735.6萬億韓圜(約4.9萬億港元)。

按當局目前預計，今年南韓的國家債務規模將達741萬億韓圜(約4.94萬億港元)，加上地方政府的純債務預計將達30萬億韓圜，使南韓國家債務增加的速度將達每秒199.54萬韓圜(約1.33萬港元)。

資料顯示，南韓1997年的國家債務僅為60萬億韓圜，但在2000年首度突破100萬億韓圜，增至111萬億韓圜，並在2008年全球金融危機時突破300萬億韓圜，升至309萬億韓圜。南韓國民人均負擔的國家債務，亦由2000年237萬韓圜，到2005年倍增至515萬韓圜，並在2014年超過1,000萬韓圜。

究其原因，主因是政府用於刺激經濟和福利支出的費用超過收入，使國家財政逐漸惡化。

【每5家企業 就有1家裁員】

經濟不景氣增加了企業壓力，南韓人力銀行網站Incruit周一(12月2日)公布最新調查結果顯示，該國今年每5家企業，就有1家裁員，其中大企業更是每3家，就有1家裁員。

該調查是在11月27至29日、針對814家南韓企業進行。結果顯示，今年進行過裁員的大企業達33%、中型企業為25%、中小型20%、小企業15%。從裁員時間來看，今年第3季(即7至9月)比率最高，22%韓企在季內縮減人手。

至於裁員規模，有66%韓企表示，與去年相若、甚至超過；僅9%稱，裁員人數較去年少。炒人原因以經營困難居多。

【出生率全球最低 債務難減】

值得留意的是，南韓人口不斷下降，恐令債務遲早爆煲！當地統計廳11月27日表示，該國今年7至9月的第3季生育率降至0.88，再創全球最低紀錄。這數字不但改寫南韓最低季度紀錄，也創下2018年南韓總生育率0.98以來的最低紀錄。出生率如此低，實有礙經濟可持續發展。

在全球擁有36個成員國的經合組織(OECD)中，南韓2017年生育率1.05，已是墊底，並遠低於同期日本的1.43、法國的1.86，以及以色列的3.11。

南韓今年截至9月底止，新生嬰兒數量按年大減7.9%。該國2018年和2017年新生嬰兒數量按年減幅分別為8.7%和11.9%。若按城市計，首爾第3季生育率0.69，創全國最低；世宗市生育率1.34，則是全國最高。

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