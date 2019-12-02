【財經評論】華經濟表面回暖　全球通脹仍陷困

內地上月製造業採購經理指數(PMI)無論是國企或民企主導的數據，也雙雙好過市場預期，並且在50盛衰分界線以上，意味有擴張之勢。若只觀察「大數」，或會認為情況可喜，可惜的是貨物出廠價格分類指數已繼續數月處於收縮區間，反映中國正向全球輸出通縮，情況未許樂觀！

數據顯示，反映民企為主的財新中國11月製造業PMI錄得51.8，較10月微升0.1個百分點，連續五個月回升，為2017年以來最高；反映國企主導的官方11月製造業PMI錄得50.2，按月上升0.9個百分點，為年內次高。不過，若細緻地看，財新PMI的貨物出廠價格已連續五個月處於收縮區間，官方PMI相關指標更連縮七個月，即中國生產的「死物」繼續跌價，絕非佳兆。

事實上，反映中國「死物」價格指標，即生產者物價指數(PPI)已成為全球最重要數據之一！該數字截至10月已連跌4個月，更創下2016年以來最大跌幅，目前PMI正預示着11月PPI也難有起色。除了反映中國經濟放緩、本土需求疲弱，以及產能過剩外，更代表製造商生產的產品更便宜，短期而言，各地消費者或許會覺得是好事，因聖誕節的應節「死物」價格難以上漲。不過，當購物黃金檔期過後，必然是壞事！由於中國是製造業大國，其產品跌價，致使美國、歐洲、德國、日本、南韓等競爭對手也不能大幅加價，形成全球PPI集體轉弱。舉例來說，中國出口至日本的機械、金屬、衣物，以及化學品價格持續下跌，連帶美國、德國，以及南韓也是如此。根據往績，目前情況猶如2014至2016年，當時中國的出口貨品價格下跌，令環球央行要想盡辦法催谷通脹。

通脹不振，意味着企業產品難加價，盈利必然受創，隨之而來是打工仔加薪幅度必然低企、甚至要面對減薪、削工時，之後就是消費下跌的惡性循環，故通縮又被視為「賤物鬥窮人」。

目前日本、德國，以及美國等發達經濟體即使瘋狂印鈔，也未能令通脹升至2%的央行目標，原因之一就是中國製造業貨物出廠價格升不起。因此，除非看到中國PMI內的貨物出廠價格分類指數重上50盛衰分界線以上，繼而帶挈PPI回升，否則全球貨幣寬鬆的環境會持續，惟放水過度後，一旦通脹突如其來，恐淪為覆水難收之困。

事到如今，全球共同要面對的難題不單止經濟放緩，更包括不斷放水也沒有通脹的困局，投資者看PMI整體大數的同時，也必須關注分類價格指數，才能真正掌握全球實況。

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