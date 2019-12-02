全球經濟新敵人：氣候！平均每2秒就有1人被迫遷

外國傳媒報道，慈善機構樂施會周一(2日)發表最新報告顯示，過去10年，氣候災害每年迫使約2,000萬人離開家園，相當於每2秒，就有1人被迫遷。

其中，因洪水、氣旋，以及野火造成的流離失所，是火山爆發和地震的7倍，也是戰爭的3倍，發展中國家例如印度，被氣候影響的程度高於發達國4倍以上；80%被迫遷的人住在亞洲。

另外，海島型開發中國家，例如古巴、多明尼加，以及圖瓦盧，受影響特別嚴重。2008年至2018年間，因極端天氣而被迫遷比率最高的10個國家，有7個是這類國家。

事實上，氣候轉變已成為經濟重要隱患。聯合國秘書長古特雷斯在11月初表示，氣候變遷的影響大過預期，亞洲各國應減少建造燃煤發電廠，並發展再生能源，以減慢氣溫上升。

他表示，氣候變遷帶來的變化比預期快很多。最近一份報告顯示，2050年全球至少3億人口會被海水淹沒，其中70%位於亞洲。因此，他呼籲國際必須介入，避免發生上述狀況，其中一種方式就是減少使用燃煤發電，有助減慢全球氣溫上升。

他主張由2020年開始，就不應再建造燃煤發電廠，但仍有多數亞洲國家，在2020年後有建造新燃煤發電廠的計劃。

經濟學人智庫於11月亦發表報告估計，全球經濟增速在2050年，將因氣候變遷而下降3%，其中，北美和美國約萎縮1.1%；西歐下降1.7%；亞太地區跌2.6%；非洲大陸更會大幅萎縮4.7%。

報告指出，非洲處於不利位置是因當地平均溫度較高、經濟發展水平較低。拉丁美洲和中東地區，亦是尾位。相比之下，較富裕和發達的經濟體更易應對氣候挑戰，當中以北美和西歐地區更具韌力。

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