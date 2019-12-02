美持續「水緊」！聯儲回購操作再獲超額認購

美國金融體系持續「水緊」！外國傳媒報道，紐約聯邦儲備銀行向金融系統注入年底流動性的操作周一(2日)獲得超額認購，表明有持續的年終資金需求。

聯儲局為期42天(2020年1月13日到期)定期回購操作規模250億美元，市場參與者提交報價425.5億美元。這是涵蓋年終時段的3次公開市場操作的第2次。

聯儲局第一次年終時段回購操作獲得超額認購後，上周宣布將12月2日的操作規模從最初的至少150億美元增加至250億美元。市場參與者在11月25日為42天期回購協議操作提交490.5億美元報價，超過250億美元的上限。

目前市場關注當局周一還將進行隔夜操作，上限為1,200億美元，儘管最近幾次認購規模都在限額內。

所謂「定期回購操作」，簡單來說就是央行向市場注入資金，亦即俗稱「放水」，讓金融系統有足夠現金度歲。目前市場參與者提交報價超過央行額度，反映市場「水緊」。

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