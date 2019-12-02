夜市UPDATES：美股12月首日早段偏軟　港夜期低水

中美貿易談判未有定案之際，美國總統特朗普又擴大南美戰線，令不明朗因素增加，美股在12月首個交易日早段表現偏軟。道指報28,030點，跌21點或0.08%；標指報3,134點，跌6點或0.2%；納指報8,633點，跌32點或0.37%。港股夜期報26,390點，跌98點，低水55點。

歐股走勢亦向下，英國富時100指數報7,338點，跌8點或0.12%；德國DAX指數報13,138點，跌97點或0.74%；法國CAC指數報5,854點，跌50點或0.86%。特朗普周一(2日)將抵達英國倫敦，出席北約峰會，市場關注他會否發表有關英國大選的政治敏感言論。英國將於12月12日舉行大選。

特朗普周一在社交媒體Twitter帳戶留言，表示為緩和強勢美元對美國製造商及農民帶來的衝擊，將立即恢復來自巴西和阿根廷進口的鋼鋁關稅。

他稱，巴西貨幣雷亞爾和阿根廷貨幣披索持續貶值，使美國農民與製造商很難公平出口商品。他同時呼籲聯儲局持續降低利率，讓其他國家不能再透過貨幣貶值，來傷害美國出口。

後市方面，由於12月15日是美國再加徵中國貨品關稅的日子，意味着中美雙方在當日之前必須取得突破，否則全球股市難免大幅波動。若根據往績，或預示中美不會「反枱」。

專門以史為鑑、曾引用股市走勢預言特朗普會在2016年當選美國總統的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall表示，12月是一年之中表現最好的月份，標指平均上漲1.6%，上升機會亦達到76%。

再者，若一年開首的1月及2月，股市「埋單」都是升市的話，預示股市整年都升。2019年1月及2月也是升市，全年「埋單」上升可謂沒有懸念之餘，12月也可能再升，原因是由1928年起，若股市到了感恩節(今年是11月28日)前是累升20%或以上的話，由感恩節後的「黑色星期五」至翌年元旦期間，股市平均再升1.8%。

換言之，若往績可參考的話，市場不用太擔心中美貿易談判會破裂。

【22:35】雖然中國及歐元區製造業數據勝預期，但美國總統特朗普擴大貿易戰線，美股周一(2日)早段個別發展，道指高開22點，報28,073點，納指則跌10點，報8,654點。

特朗普表示，會重新向巴西及阿根廷的鋼鐵徵收關稅，美國鋼鐵股價早段升2.13%至13.4美元。

網購巨人亞馬遜股價周一早段報1799.43美元，微跌0.08%，eBay股價升0.06%至35.54美元。另邊廂，傳統零售商沃爾瑪股價升0.14%至119.26美元，Target漲0.49%至125.62美元。

數據顯示，美國上周「黑色星期五」的網上銷售勁增逾19.6%，達到破紀錄的74億美元，前一天的感恩節網上銷售亦增14.5%至42億美元。相反，感恩節和「黑色星期五」的實體店人流合共減少3%。

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