Apple末季產量料超越華為　重返全球第二

市場研究機構TrendForce的統計指，2019年第三季度全球智能手機的總產量估計為3.75億部，比對第二季度增長9.2%；而排名前六位的品牌已佔據78%市場份額。由於5G的發展仍處於初期，TrendForce預計第四季度廠商的新手機攻勢會較為保守，總產量亦會輕下降至3.7億部。

三星(Samsung)在第三季度的產量為7,810萬部排行全球第一，按年增長4.8%，料末季仍會保持榜首位置；而在第三季產量落後於三星及華為的蘋果公司(Apple Inc.)，產量有望在第四季度達到6,900萬部，超越華為重返全球次席。至於OPPO，Vivo和小米則預計仍會排在第四至第六位。

另外，該公司又預測，明年國產品牌手5G智能手機將繼續橫掃新興市場，佔去約60%市場份額。

－－－－－－