星美蝕23億　虧損擴大逾14倍

星美解釋，公司無法於今年3月底公布2018年度業績，為了讓投資者了解其業務營運及財政狀況，公司向投資者提供摘錄自該公司分別截至2018年底止年度管理帳目初稿之未經審核的財務訊息。

星美並指，由於2018年度業績發布推遲，2019年中期業績也將延遲發布。公司確認有關延遲構成違反上市規則的相關規定，預期2019年中期業績於明年底前公布。

星美近年除業績表現一般外，最近亦屢遭入稟呈請清盤。最新一次的呈請人為張勝，據法院之公開文件未有顯示該清盤呈請的因由或所涉債務，案件初定於明年1月開庭處理。

該次已是星美控股近期第二度遭入稟法院呈請清盤。今年4月，該公司因未償還支票透支，遭滙豐銀行尋求清盤，至八月中滙豐因收到星美還款而向法庭撤回清盤呈請。

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