華懋舊水晶燈無端端變咗藝術裝置！

《大我、小我》

華懋集團嘅舊水晶燈無端端變咗藝術裝置！話說，喺香港著名新媒體藝術家鮑藹倫手上，嗰盞如心酒店舊水晶燈，再加埋復古電視機同影片，就成為一件名為《火舞》嘅藝術裝置。

呢個係華懋搞嘅聖誕公共藝術項目「但願-光芒再現」，佢哋之前向公眾回收咗嘅舊燈泡同舊光管，部分用嚟畀一班藝術家Upcycle創作咗9組藝術品，批藝術品上周三(11月27日)起於荃灣如心廣場展出，直到明年2月底。

閣下捐嗰個燈泡，會唔會已經變成作品《大我、小我》內其中一隻「蟻」？至於有華懋盞舊水晶燈嗰件藝術裝置《火舞》，話係「演繹生命的開始及過去」，你Feel到嘛？

By the way，佢哋嘅回收舊泡舊光管、收一件捐10蚊助長者活動，仲繼續緊架，直到12月尾為止。

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