方保僑　香港建智慧城市路難行

有鄰近香港的城市將於月內實施新法例，規定網絡營運者由法律生效起120日內採取措施，對在法律生效前售出、毋須預先提供身份資料的預付式SIM卡用戶的身份資料進行登記。如SIM卡用戶在期限屆滿時仍不提供其身份資料，網絡營運者應中止有關服務。換句話說，當地手提電話號碼由法定日期起，用戶須作實名登記。

這令人聯想到，香港是否也需要推出相關的《網絡安全法》？其實全球有超過120個國家於購買SIM卡的時候，已經需要強制實名登記，而大概只有40個國家或城市，是毋須實名登記購買SIM卡，香港便是其中一個城市。

購買SIM卡或者電訊服務需要實名登記，是因為近年有很多不同的服務，例如網上銀行、電子支付、網上購物、通訊軟件甚至乎是電郵或者社交媒體登入，都需要利用電話號碼作兩步驗證(2-Step Verification)。鑑於已有太多電話詐騙案，是利用沒有登記的SIM卡(俗稱太空卡)犯案，所以實名登記SIM卡，是有效打擊電話騙案的其中一個方法。

香港經過接近半年的社會動盪，政府及執法部門與香港市民的矛盾凸顯，彼此互信降低，多次傳出港府為了「止暴制亂」希望可以監控網絡，如果現時希望推行相關法例，包括購買預付SIM卡需要實名登記的話，相信會遇到不少業界及市民的異議，加上11月選舉結果下，此舉變相「火上加油」，對明年香港局勢影響甚大。

另一項將會較困難推動的，相信就是智慧燈柱。早前在一次地區遊行中，有一支智慧燈柱被拉倒，另19支智慧燈柱受破壞，反映市民對被高清鏡頭監控的看法。今年選舉之後，相信政府要在各區諮詢架構下原封不動的加設智慧燈柱，會是難上加難。

其實監控鏡頭已經在很多國際大城市安裝，除了中國之外，還有英國倫敦、澳洲悉尼、德國柏林等，這些地方都是罪案率較高的城市，安裝了監控鏡頭之後，治安變好了。然而，這樣又會回到香港市民與港府的關係上，若要繼續推行，料計劃必須作出若干修訂，以回應市民反應，否則恐怕又是杯水車薪。

方保僑

資訊科技及數碼媒體專家、香港資訊科技商會榮譽會長

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