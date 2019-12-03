梁彥穎：炒期權如何贏谷輸縮？

投資期權，可善用凱利公式來趨吉避凶。具體上，凱利公式(Kelly formula)是「投注比例＝賺錢機率－((1－賺錢機率)/(賠率))。當中計算出來的投注比例必須大過零，否則表示此投機行為長期進行必帶來虧本。公式目的是在擁有正期望回報值之投機行為中，找出令其長期增長率最大化的投注率。只要投機行為所定的最低投機金額不太高，此公式贏谷輸縮的特性，除可優化增長率，還可避免投機失敗的風險。

因投機採用按金制度，投機者需使用修改版公式。假設投機者炒賣期指的方法有7成準，可自行定下規則，當每張期指帳面賺兩萬元或輸一萬元就收手。修改版提供的最佳投注比例就是：「70%－(1－70%)/(2/1)＝0.55」。

這就是說，每次的投注比例就是手上資金的55%。 即投機者以一百萬元資金投機，第一次最佳投注額就是55萬元，大約可買到六張期指。投機開始後，當每張期指贏2萬元即止賺、輸1萬元即止蝕。若第1次輸掉6萬元，第2次投注額將會是51.7萬元，大約只買到五張期指。若第2次也止蝕，第3次的投注額將會遞減至48.95萬元。

要留意的是，投機者設定止賺2萬元和止蝕1萬元時會否會影響原本七成準確的賺錢機率。還有，最佳賠率可能有別於比以上自訂賠率，需慢慢調校，及止賺或止蝕實際上是否容易執行。

以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

梁彥穎

微臣資產管理財富管理總監

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