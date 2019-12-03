美商務部長：中美貿談邏輯上死線是12月15日

美國商務部長羅斯周一(2日)接受訪問時向外媒表示，對於中美貿易談判，「你邏輯上有一條死線是12月15日」，並說如果從現在到那時，都沒事發生，美國總統已經表明他將會提高關稅。

羅斯指出，如果在12月15日落實對華1,560億美元商品加徵關稅，將不會對今年聖誕帶來影響，因為零售商已經存貨，又強調現在是非常合適的時機去提高對華關稅。

他說，「我們(美國)的經濟非常強勁，而他們(中國)卻存在很多問題。」羅斯指出中國的問題包括：供應鏈「空洞化」、債務水平高，以及消費者信心下降。中國第三季國內生產總值(GDP)升幅為6%，創1992年有紀錄以來最低。

－－－－－－