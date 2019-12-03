東方日報B2：放寬按保帶動　七成二手屋苑估價彈升　

按揭保險樓價上限調高，引發購買力釋放，部分屋苑樓價亦止跌回升。本報追蹤20個大型二手屋苑單位，有多達14個的銀行估價按月錄得漲幅，佔比達70%。表現最佳為馬鞍山新港城J座高層戶，一個月升20萬元或3.1%。

據滙豐銀行網上初步資料，上述新港城單位，估值由上月初636萬元，升至現時656萬元，以實用面積338方呎計，呎價19,408元。

世紀21奇豐莊瑞生表示，該屋苑樓價已跌定，近日業主放盤叫價平穩。而過去一周未聞成交，對上一宗買賣為F座高層1室三房戶，實用面積551方呎，以879萬元售出，呎價15,953元。項目由於盤源漸減，上月只錄8宗個案，較10月減少一半。

而牛頭角淘大花園估價漲幅同樣不俗，屋苑C座實用面積375方呎中層戶，現為674萬元，呎價17,973元，較上月升12萬元或1.8%。美聯黃家明指出，該盤上月有8宗買賣，按月挫約52.9%，平均呎價1.6萬元，相信是平價盤已被消化，現時放盤業主心態正面，一房及兩房叫價維持約510萬及580萬元正常水平。

同區以細價單位為主的得寶花園，在買家加快入市下，對樓價有支持，屋苑一個頂樓單位，實用面積282方呎，估價按月升0.7%至583萬元。美聯黃家明稱，物業C座高層08室一房戶，實用面積253方呎，望內園，近日以450萬元易手，呎價17,787元。新買家為外區人士，見上址擁不俗裝修，可慳回不少資金，故睇樓3天即入市。

在該批屋苑中，有5個估價更連升兩個月，包括沙田區兩個熱門上車屋苑。沙田中心佳寧大廈低層單位，實用面積301方呎，兩個月累漲13萬元或2.5%，目前為540萬元。

至於沙田第一城16座高層戶，10月初至今升10萬元，現為648萬元。美聯翁凱傑稱，該物業價格跌勢已喘定，近日睇樓量保持穩定，而兩房單位於九月份曾跌至500萬元，而現時約530萬元即有承接。

而估價續見下跌的3個屋苑，有兩個為藍籌物業。天水圍嘉湖山莊樂湖居6座高層戶，實用面積548方呎，現為567萬元，較上月576萬元，減9萬元或1.6%。中原文家輝表示，該屋苑業主一般接受約2至3%議價幅度，兩房戶叫價現由約510萬至520萬元起。

踏入12月，該盤已錄兩宗買賣個案，包括麗湖居1座低層F室兩房戶，實用面積442方呎，成交價516.5萬元，呎價11,686元。美湖居2座中層G室，實用面積544方呎，屬三房間隔，作價585萬元，呎價10,754元。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，樓市走勢很視乎失業率高低，而市場仍有置業需求，業主方面目前未見有恐慌拋售情況。至於個別早前跌價較多的屋苑，已有回穩迹象。不過，經濟氣氛不算理想，近日租金走勢偏軟，估計短期樓價下跌機會較大。

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