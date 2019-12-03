林嘉麒：貿談拉鋸　後市勢Chok

國家11月採購經理指數(PMI)令市場驚喜，製造業PMI為50.2%，比上月上升0.9個百分點，在連續6個月低於臨界點後，再次回到擴張區間。非製造業PMI為54.4%，比上月回升1.6個百分點，為四月份以來的高點，而11月財新中國製造業PMI亦錄得51.8，為2017年以來最高，整體表面相當好。

數據顯示，供需兩端有改善，生產指數和新訂單指數為52.6%和51.3%，環比分別上升1.8和1.7個百分點，均為下半年以來的高點；同時，進出口好轉，新出口訂單指數和進口指數為48.8%和49.8%，環比分別上升1.8和2.9個百分點。而大、中、小型企業景氣普遍回升；大、中、小型企業PMI為50.9%、49.5%和49.4%，分別高於上月1.0、0.5和1.5個百分點，其中大型企業PMI再次回到擴張區間。不過，中小企業仍處於收縮，情況有待改善。

行業方面，高技術製造業、裝備製造業和消費品行業PMI分別為51.7%、51.0%和51.1%，均連續兩個月上升；服務業商務活動指數為53.5%，比上月回升2.1個百分點。有分析認為，數據顯示，逆周期調控效果開始浮現，經濟發展前景具積極信號。的確，貨幣政策已見放鬆，11月份央行先後下調MLF及公開市場操作利率5個基點；財政部先後放鬆基建投資專案資本金約束並提前下達專項債額度，放鬆基建投資項目資本金約束。

不過，要記得10月份新增人民幣貸款只有6,613億元人民幣(下同)，不但只是低過當時市場預期的8,000億元，同時10月社會融資規模亦只有6,189億元，遠低於市場預期的1萬億元。這些數據顯示當月整體貸款需求嚴重錯估，經濟活動疲弱，在延後效應下，導致了11月PMI數據出奇地好。當然，去年基數低也是其中的原因。

中港股市昨日先高後回是意料之內，而A股市場指數更出現過倒跌的情況。要先知道，本周將有美國ADP及非農數據，就算連同未來數周中美經濟數據強勁也好，預期也敵不過美國正計劃本月中再向中方多徵關稅的憂慮。

踏入12月，臨近年結，一旦中美貿易磋商仍然拉鋸，相信Long Fund大戶會率先平倉離場，而對沖基金同時以淡倉為主，股票供求失衡的情況下，12月恒指潛藏着一定的大波幅。

過去4個月，恒指的走勢夾疊在月線圖內。50個月線(約25,904點)見支持，10個月線(約27,349點)有明顯阻力，情況就類似去年10月至今年1月的時候。當1月突破了當時的10個月線(約27,976點)，恒指最高見過30,081點，亦是年內高位。

經過上周五的裂口下跌後，過去八個交易日的陰陽燭似乎形成了島形頂的利淡形態，估計短期再次企穩於26,900的機會較小。當然，一旦中美能夠達成協議，技術走勢分析就要行埋一邊。既然方向未明，建議保守觀望為主，不宜太進取。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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