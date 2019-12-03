古勝：睇實車股成交　伺機短炒

講到收爐，尋日卜架行幾個股友都大叫救命，皆因買咗某航空公司機票準備提早收爐外遊，點知如今間航空公司唔知仲捱唔捱到下個禮拜，搞到要以高一倍價值買其他航空公司補飛。老實講，呢家航空公司有問題，唔係新聞，但用家都要幫趁，一來係貪平，而且部分航線時間比其他航空公司要好，其次就係博佢死唔去，點知依家就好似買咗問題股仔咁，真係可能要無期停牌甚至除牌，變相要撇帳。雖然話，一張機票，貴極都有個譜，但都足以掃興，補唔切飛，隨時要留港困獸鬥就仲冇癮！

東方產經專欄作者 古勝

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