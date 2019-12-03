古勝：睇實車股成交 伺機短炒
2019年12月03日 00:43
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港股魚缸悶局一場，周一全日成交僅670億元，阿里巴巴(09988)上市又如何，一潭死水依然故我。點解會咁？香港經濟差，港企缺乏投資價值；中美貿易談判膠着，資金對中資股亦抱觀望態度，結果就係大家都企晒喺度，冇咩好做，或者提早收爐，冇眼屎乾淨盲！
講到收爐，尋日卜架行幾個股友都大叫救命，皆因買咗某航空公司機票準備提早收爐外遊，點知如今間航空公司唔知仲捱唔捱到下個禮拜，搞到要以高一倍價值買其他航空公司補飛。老實講，呢家航空公司有問題，唔係新聞，但用家都要幫趁，一來係貪平，而且部分航線時間比其他航空公司要好，其次就係博佢死唔去，點知依家就好似買咗問題股仔咁，真係可能要無期停牌甚至除牌，變相要撇帳。雖然話，一張機票，貴極都有個譜，但都足以掃興，補唔切飛，隨時要留港困獸鬥就仲冇癮！
仍留喺場的資金，仍然留喺幾個中資板塊玩對對碰。上個禮拜醫藥股玩落閘放狗，今個星期就到內房股接力炒上，見華潤置地(01109)、碧桂園(02007)及中國海外(00688)升幅介乎2至4%、中國恒大(03333)及融創中國(01918)同升6%。汽車股都好似想試水溫，吉利汽車(00175)、廣汽集團(02238)及華晨中國(01114)升1至2%，反正冇炒一排，不妨睇實成交，睇冇有得短炒一轉。
香港公布10月份零售貨值數據，按年跌24%，乃有紀錄以來最大跌幅。數據差早喺預期之內，相關股份跌幅亦已一定程度作反應。反而見到化妝品零售股莎莎國際(00178)宣布終止新加坡業務，以集中資源拓展港澳、內地及馬來西亞市場，顯見公司積極重組集團業務。因應舖市調整，以及上半年社會動盪反有助推動電子商貿，估計公司會繼續着手重整香港業務。其實，投資者宜以平常心看待每個行業的周期，更重要係觀察企業應對淡風的積極性，自可發掘新周期的明日之星。
東方產經專欄作者 古勝
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