歐宸銘：中美快攤牌　要作最壞打算

最新經濟數據顯示，11月份的中國經濟數據回穩。國家統計局周一(2日)公布，11月中國製造業採購經理指數為50.2%，比10月上升0.9個百分點，好過市場預期的49.5%，亦是自5月以來首度重上擴張區間。受利好消息影響，中港兩地股市迎反彈。

縱然中國經濟數據勝市場預期，中美貿談仍然未有最新消息。美國總統特朗普早前簽署《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》，曾引起中方強烈反彈，市場料中美貿談進度受牽連，亦成為恒指上周跌逾580點的誘因之一。中國經濟數據亮麗固然給予市場向上走的催化劑，但中國面對着財政狀況不穩，零售市場及房地產市場增長放緩的情況，再者中美貿談前景未有明朗化的前景下，我們預期大市短期仍然會有波動。

美國準備在12月15日對價值約1,560億美元的中國產品加徵15%的關税。市場普遍預期，12月上旬中美雙方將會陸續放風中美關稅第一階段的消息，若然時間進度上繼續延誤的話，最壞的打算是中美貿易戰再度開打，又回到去年10月最初的起點。

海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

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