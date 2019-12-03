美股收市：道指挫268點　標指創近兩個月最大跌幅

美國製造業數據轉差，加上貿易戰持續困擾市場，投資者憂慮全球經濟放緩，美國股市周一急跌。道指收報27,783點，跌268點或0.96%；標指創近兩個月最大跌幅，收報3,113點，跌27點或0.86%；納指收報8,567點，跌97點或1.12%。

特朗普周一在社交媒體Twitter帳戶留言，表示為緩和強勢美元對美國製造商及農民帶來的衝擊，將立即恢復來自巴西和阿根廷進口的鋼鋁關稅。

他稱，巴西貨幣雷亞爾和阿根廷貨幣披索持續貶值，使美國農民與製造商很難公平出口商品。他同時呼籲聯儲局持續降低利率，讓其他國家不能再透過貨幣貶值，來傷害美國出口。

後市方面，由於12月15日是美國再加徵中國貨品關稅的日子，意味着中美雙方在當日之前必須取得突破，否則全球股市難免大幅波動。

專門以史為鑑、曾引用股市走勢預言特朗普會在2016年當選美國總統的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall表示，12月是一年之中表現最好的月份，標指平均上漲1.6%，上升機會亦達到76%。因此，若根據往績，或預示中美不會「反枱」。

網購巨人亞馬遜股價收報1,781.6美元，跌1.07%；eBay股價跌1.75%，收報34.9美元。另邊廂，傳統零售商沃爾瑪股價升0.09%至119.28美元，Target則挫0.82%。

數據顯示，美國上周「黑色星期五」的網上銷售勁增逾19.6%，達到破紀錄的74億美元，前一天的感恩節網上銷售亦增14.5%至42億美元。相反，感恩節和「黑色星期五」的實體店人流合共減少3%。

另外，美國供應管理學會(ISM)公布，11月製造業採購經濟指數(PMI)從10月的48.3，進一步下滑至48.1，差過市場預期的49.2。這意味着製造業再度萎縮，並拋離50盛衰分界線。

其中，就業分類指數跌至46.6，大幅低於預期的48.3，反映製造業就業情況進一步緊張，為經濟衰退先兆。

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