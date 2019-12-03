【穩賺秘笈】港銀行年尾搶資金　定存息或高見3厘

甫踏入12月，銀行隨即為年結部署，爭推高息優惠搶存款，3個月期跨年資金成為主要戰線，最高年利率達2.75厘。銀行界人士表示，存款競爭或於月中進入高峰，短期存息有機會直逼3厘，籲市民年結前把握機會敍做定期存款。

●富邦大眾高利率吸客

中小型銀行取態相對進取，其中富邦銀行(香港)不惜以高息招徠，近日上調3個月期港元存息0.1厘，至2.75厘，力壓一眾競爭對手，惟起存額高達100萬元新資金。至於大眾銀行(香港)存款優惠門檻較低，於該行敍做138日港元定存，年利率為2.6厘，起存額50萬元。

上海商業銀行執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉表示，年結臨近刺激銀行「粉飾櫥窗」需求，相信短期內存款競爭將更趨熾熱，料港元定存利率升勢未完，3個月期息或高見3厘。

待季結性因素消散，他預計至明年初港元存息會逐漸回落，如屆時社會情況回穩，銀行拆出資金的意欲可望回升，並加快存息跌勢，建議存戶於年底前把握機會，敍做3個月期高息定存。

根據財資市場公會數據，橫跨年底的1個月期拆息周一(2日)升0.34厘，至2.52厘，錄得五連揚，相反其他年期拆息則普遍下跌。分析指出，1個月期息「逆市上揚」，明顯受到年結效應推動。

●銀行體系貸款增6.5%

值得留意，銀行存款出現「水緊」情況，亦提高加息吸納存款的誘因。美資大行高盛發表報告指，今年首十個月，香港銀行體系貸款增長6.5%，遠高於存款升幅2.6%，帶動整體港元貸存比率衝高至逾九成，銀行體系流動性維持緊張。

高盛就16間香港零售銀行的調查顯示，整體而言，港元定存息在11月上升約0.2厘，自第四季開始，銀行的整體存款增幅高於貸款。

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