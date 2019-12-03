【市前重點睇】道指挫近1%　美匯跌穿98

●美匯指數跌至97.85，離岸人民幣(CNH)跌穿7.04關，港匯企7.8286，日圓兌美元升上109.03，歐元高見1.1083，英鎊高企1.294。金價處1,462美元。布油失守61美元，紐油重上56美元。道指期貨窄幅上落。

●美國商務部長羅斯表示，對於中美貿易談判，「你邏輯上有一條死線是12月15日」，並說如果從現在到那時，都沒事發生，美國總統特朗普已經表明他將會提高關稅。

-特朗普暗示他簽署的涉港法使中美貿易談判變得更複雜，談判仍在繼續，其對目前的狀態很滿意。

-中國官媒引述消息指出，中國快將發布包括美國企業在內的「不可靠實體清單」。

●特朗普在社交媒體留言，表示為緩和強勢美元對美國製造商及農民帶來的衝擊，將立即恢復來自巴西和阿根廷進口的鋼鋁關稅。

●美國提議對大約24億美元法國商品加徵關稅，以回擊法國向大型互聯網及科技公司徵收「數碼稅」的政策。

●美國供應管理學會(ISM)公布，11月製造業採購經濟指數(PMI)從10月的48.3，進一步下滑至48.1，差過市場預期的49.2。

●美國10年期國債孳息率漲4.32點子，報1.8189厘。

●港股ADR指數收報26,246點，跌197點或0.75%。

●即月恒生指數夜期收報26,341點，跌147點，低水104點，成交21,537張。

●紐約2月期金收報每安士1,469.2美元，跌3.5美元或0.2%。

●紐約期油收報每桶55.96美元，升0.79美元或1.41%；布蘭特期油收報每桶60.92美元，升0.43美元或0.71%。

-OPEC+預言美國頁岩油的黃金時代已經過去，2020年美國的石油產量增速將快速放緩。

●泰國央行：出口放緩，末季經濟增長料達2.8%。

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