中手游組合夥企業投資戰略新興行業

經天使投資引導基金同意，執行事務合夥人可自合夥企業成立之日起6個月內(經合夥人會議批准，可延長不超過6)個月)接納任何新有限合夥人的出資或接納任何現有有限合夥人的額外出資，使合夥企業的認繳出資總額不超過其總集資規模(原則上不得超過5億元)。

合夥企業擬主要以股本證券及可轉換債券形式對深圳市政府扶持及鼓勵的戰略新興行業、未來行業及其他重點發展行業進行天使投資。合夥企業投資於在深圳市註冊成立的企業資金規模不低於其總實繳資本的70%。除非經合夥人會議批准，合夥企業對單個企業或項目的投資額不得超過其認繳出資總額的10%，且投資項目總數不得少於20個。

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