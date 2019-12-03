【股民熱話】港股久守必失？12月睇升定跌？
2019年12月03日 08:00
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眨眼又到了2019年最後一個月，恒指現水平相比起去年底收市價25,846點，仍有低單位數字升幅進帳。可其實港股喺1,000點波幅已近一個月，到底呢個12月，可唔可以打破悶局？
首先，當然都係要睇中美貿易談判有冇成果。若然又係煲冇米粥收場，有心理準備美國會再向進口中國商品加徵關稅，而中國亦會將報復行動升級。故雖然眼前中國最新公布的官方及財新製造業PMI數據都重返盛衰分界線之上，但好可能係「死貓彈」，即最後逃生機會，大家要做好兩手準備。
若然中美雙方能簽署首階段貿易協議，相信條款之一是美國全面取消向中國所徵收的關稅，如此理論上中國製造業的壓力有望得到紓緩，但股民要搞清楚，咁並唔等於中國經濟可望迎來復甦，皆因外資撤廠了，不會立即就重來。更何況美國若作此決定，中國必須要付更大代價，未來內地各重點產業包括金融、製造包括汽車以及科技業，中國企業所面對的外來競爭想必會大增，對中企盈利和整體經濟所造成的中短期衝擊，實在不容低估。
當然，香港政經局面的變化，亦難以估量。之不過，過去半年的事實說明，內地資金積極護航之下，港股表現基本上與本地政經局面脫節了。除非內地股市冧棚，否則單純以香港因素，不足以令港股作出突破。
再看阿里巴巴(09988)上市後，基本上今年香港新股市場經已可以當成收爐了，見到近日大市成交淡靜，足見年底長假效應正逐步浮現。市況既缺乏向上的動力，向下承接自然會受到考驗。以恒指今年4月高位與8月低位計，再以黃金比率計算，得出恒指若確認失守26,100至26,200點水平，向下一個較大的支持位睇到落25,000點關，而向上的重大阻力則在27,500點水平，各位不妨作為波幅參考。
板塊方面，最好仲係遠離周期性股份，尤其是銀行股。醫藥股上周開始調整，冇貨可以靜心留意今個月分注低吸的機會。以藍籌股石藥集團(01093)為例，股價回落至16元邊，可以考慮分注翻兜，畢竟其競爭優勢未有大變化，消化政策消息過後，料股價可再展升勢，中長期可望繼續跑贏大市。
另一個可以留意的板塊乃內房股，皆因農曆年前，料內地會積極保持市場流動性充裕以協助企業應付年關，內房企業的平平穩穩過年關，關係到金融系統穩定性，故在政策加持下，值得關注。惟須避開二、三線內房股，側重有國企股東背景的大型內房股，勝在進可攻退可守，例如華潤置地(01109)及中國海外(00688)，策略以逢回吐收集炒波幅，忌高追。
東方產經專欄作者 帥哥
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