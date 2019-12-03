【股民熱話】港股久守必失？12月睇升定跌？

眨眼又到了2019年最後一個月，恒指現水平相比起去年底收市價25,846點，仍有低單位數字升幅進帳。可其實港股喺1,000點波幅已近一個月，到底呢個12月，可唔可以打破悶局？

首先，當然都係要睇中美貿易談判有冇成果。若然又係煲冇米粥收場，有心理準備美國會再向進口中國商品加徵關稅，而中國亦會將報復行動升級。故雖然眼前中國最新公布的官方及財新製造業PMI數據都重返盛衰分界線之上，但好可能係「死貓彈」，即最後逃生機會，大家要做好兩手準備。

若然中美雙方能簽署首階段貿易協議，相信條款之一是美國全面取消向中國所徵收的關稅，如此理論上中國製造業的壓力有望得到紓緩，但股民要搞清楚，咁並唔等於中國經濟可望迎來復甦，皆因外資撤廠了，不會立即就重來。更何況美國若作此決定，中國必須要付更大代價，未來內地各重點產業包括金融、製造包括汽車以及科技業，中國企業所面對的外來競爭想必會大增，對中企盈利和整體經濟所造成的中短期衝擊，實在不容低估。

當然，香港政經局面的變化，亦難以估量。之不過，過去半年的事實說明，內地資金積極護航之下，港股表現基本上與本地政經局面脫節了。除非內地股市冧棚，否則單純以香港因素，不足以令港股作出突破。

東方產經專欄作者 帥哥

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