康健國際醫療委任萬誼青為主席

已表明不接受重選的許家驊正式辭任行政總裁及執行董事，由2020年3月1日起生效，惟自12月2日起，許不得向任何第三方自稱或表示其為公司行政總裁。蔡加怡則辭任公司主席及執行董事。陳錦浩及萬誼青分別獲委任為公司行政總裁及主席，12月2日起生效。

另外，已辭任財務總監的黃尚銘，其最後受僱日期將為2020年1月31日，自12月2日起，黃不得向任何第三方自稱或表示其為公司財務總監。趙向可已獲委任為公司財務總監，2019年12月2日起生效。

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