康健國際醫療委任萬誼青為主席
2019年12月03日 08:01
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目前正停牌的康健國際醫療(03886)上月有11名董事提呈辭任。公司12月2日股東特別大會後公布，房海燕及陳錦浩各自獲重選為非執行董事；何國華、于學忠及李名沁各自獲重選為獨立非執行董事。另外，陳錦浩已由非執行董事調任為執行董事；萬誼青已獲委任為非執行董事。至於重選李植悅為執行董事獲得94.83%反對票而不獲通過。
已表明不接受重選的許家驊正式辭任行政總裁及執行董事，由2020年3月1日起生效，惟自12月2日起，許不得向任何第三方自稱或表示其為公司行政總裁。蔡加怡則辭任公司主席及執行董事。陳錦浩及萬誼青分別獲委任為公司行政總裁及主席，12月2日起生效。
另外，已辭任財務總監的黃尚銘，其最後受僱日期將為2020年1月31日，自12月2日起，黃不得向任何第三方自稱或表示其為公司財務總監。趙向可已獲委任為公司財務總監，2019年12月2日起生效。
根據公司披露，房海燕及萬誼青均為中國人壽(02628)旗下國壽健康產業投資的高管。房於1998年加入國壽，目前擔任國壽健康產業投資有限公司副總裁。萬則於2019年起擔任國壽健康產業投資副總裁，另於2016年至今擔任國壽股權投資總裁。
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