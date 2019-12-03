報復數碼稅！美國擬對逾187億元法國貨加徵關稅

美國貿易代表辦公室(USTR)發聲明指出，法國向大型互聯網及科技公司徵收數碼稅，歧視蘋果公司(Apple Inc.)及Facebook等美國企業，對美國商業造成沉重負擔，特朗普政府擬對價值24億美元(約187.2億港元)的法國進口商品加徵關稅，稅率最高達100%。

當局將於明年1月舉行聽證會，1月6日前徵詢公眾意見，1月14日前為反駁評論意見提交截止日。而有關的關稅計劃將在公眾意見徵詢期結束後開始實施。

根據聲明，以葡萄釀製的氣酒(Sparkling Wine)、化妝品、乳酪及手袋等均被列入潛在關稅目標名單。法國財政部官員表示，財長勒邁爾(Bruno le Maire)要到當地時間周二(3日)才會對上述決定置評。

美國貿易代表萊蒂澤表示，USTR的決定發出明確信號，即美國將對歧視或以其他形式對美國公司造成不當負擔的數碼稅採取行動，並着力於反擊歐盟成員國日益增強的保護主義。

他透露，USTR還考慮是否對奧地利、意大利和土耳其的類似數碼稅展開調查。此前，美國總統特朗普宣布對阿根廷和巴西的鋼鐵和鋁恢復加徵關稅。

USTR的報告，意味着針對法國稅制長達4個多月的「301條款」調查結束。所謂第301條款，是指USTR可對其他國家的不公平貿易政策或行為進行調查，並研究作出制裁或協商，以保護美國知識產權及投資利益。

萊蒂澤曾在7月份表示，美國企業被不公平地列為目標。

據悉，美國總統特朗普曾於8月時建議對法國葡萄酒加徵高達100%的關稅，並指雖然他對美國科技公司並沒甚麼同感，但認為對其徵稅的應是美國，而不是任何其他國家。

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