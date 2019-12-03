亞洲股市：日股挫逾300點　韓澳股齊跌逾1%

美股三大指數下跌，道指收跌268點，標指更創近兩個月最大跌幅；亞洲主要股市早段跟跌，日本日經225指數大挫314點或1.3%，至23,214點。

板塊方面，金融、原材料及工業股全線跌逾1%。個股中，日本製鋼所、日本精工及電通均挫超過2%，日產汽車跌1.2%。

南韓首爾綜合指數跌24點或1.1%，報2,067點。個股中，Korea Steel Shape挫近5%，HanChang paper跌逾2%，三星電子跌1.5%。

澳洲悉尼普通股指數跌132點或1.9%，報6,832點。板塊方面，資訊技術及通訊服務股齊跌2%，地產股跌1.8%。個股中，Nickel Mines及Infigen能源同跌逾4%。

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