港股跌幅收窄　騰訊重上330元　中移倒升

港股早段急跌近400點，惟逼近二萬六關有承接，恒生指數跌幅收窄至數十點，重上26,400點水平。國企指數倒升，主板成交380億港元。

重磅藍籌收復失地，中國平安及中國移動倒升1%及0.6%。騰訊重上330元，跌幅收窄至0.6%；友邦保險及建設銀行跌0.2%；滙豐控股跌0.8%。

阿里巴巴受美國上市ADS跌勢拖累，暫維持1.5%跌幅。美團點評亦跌逾1%；小米集團升近1%。

【09:42】港股曾挫近400點 重磅藍籌領跌 阿里下試190關

港股低開過百點後沽壓持續，恒生指數跌幅隨即擴至超過381點，低見26,063點，考驗二萬六關支持。國企指數跌逾100點，主板成交超過100億港元。

重磅藍籌全線下挫拖低大市，騰訊跌1.5%；友邦保險跌1.8%；滙豐控股跌1.4%；中國移動跌1.2%；建設銀行跌1.3%；中國平安跌1%。

阿里巴巴連日回吐，曾跌2.6%，低見190.4元。該股在港上市低位為187元。美團點評跌1.8%，失守103元。

地產股捱沽，長實跌逾2%表現較差；新鴻基地產、恒基地產、信和置業、九龍倉置業及領展跌幅介乎1%至1.6%。

【09:20】阿里跌近2% 重磅藍籌捱沽

外圍股市下挫，港股開市跌128點，恒生指數報26,315點；國企指數低開35點，報10,328點。

阿里巴巴承接ADS跌勢，開市挫1.9%報191.7港元。美團點評跌1.1%報103.5元。騰訊跌1.2%報329點，拖低恒指31點。

其他重磅股普遍向下，友邦保險及滙豐控股跌1.1%及0.9%；建設銀行跌0.5%；中國移動及中國海洋石油跌0.3%，合共拖低恒指70點。

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