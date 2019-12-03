【即市分析】香港收租股多隱患　收息唔夠蝕價？

從基本面出發，如今已是12月，在部分投資者選擇提早收爐的考慮下，相信資金主力吼較強勢的板塊及個股，如收租股般氣氛唔太好的板塊，要重新吸引資金押注，似乎都幾難。

再者，今次的內憂已影響環球各國對香港經濟及各方面的睇法，未來無論是公司總部或分站會否在香港設立，亦會有更深層次的考慮。對香港商廈需求及租金將起負面影響，經營寫字樓租賃的收租股盈收亦同樣受到打擊。

最後，早前中美貿易戰持續時，國際三大評級機構已先後下調香港評級及展望，如今美國總統特朗普已簽《香港人權與民主法案》，而其他國家亦開始有緊隨其後提出類似法案的趨勢，咁香港評級往後會否「再下一城」，香港資產價值亦會受到沽壓，收租股等資產類股份，亦自然難倖免。

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