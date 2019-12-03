【即市分析】香港收租股多隱患 收息唔夠蝕價？
2019年12月03日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：港股早前曾因中美貿易首階段協議有起色而回暖。不過，部分板塊真係掂唔過，收租股就係其中之一。(地產投資板塊追蹤：http://bit.ly/2qaW6eN )
從基本面出發，如今已是12月，在部分投資者選擇提早收爐的考慮下，相信資金主力吼較強勢的板塊及個股，如收租股般氣氛唔太好的板塊，要重新吸引資金押注，似乎都幾難。
其次，除「外患」即貿易戰因素外，「內憂」對收租股的影響力可能更大，何解？事關買收租股的投資者，主要睇好其業務收入穩定性及派息功能。不過，受今次反修例事件影響，大大小小的商場都受到波及，好似受「元朗事件」後，社會人心惶惶，港鐵元朗站更經常在某些日子暫停或提早收站，咁對喺附近經營大型商場的新鴻基地產(00016)，唔多唔少都會對租金收入有負面影響。更何況呢個情況唔係個別地區，而係好多地區都出現。收租股業務收入不穩定，派息政策會唔會有影響亦須留意，重估壓力可以預見。
再者，今次的內憂已影響環球各國對香港經濟及各方面的睇法，未來無論是公司總部或分站會否在香港設立，亦會有更深層次的考慮。對香港商廈需求及租金將起負面影響，經營寫字樓租賃的收租股盈收亦同樣受到打擊。
最後，早前中美貿易戰持續時，國際三大評級機構已先後下調香港評級及展望，如今美國總統特朗普已簽《香港人權與民主法案》，而其他國家亦開始有緊隨其後提出類似法案的趨勢，咁香港評級往後會否「再下一城」，香港資產價值亦會受到沽壓，收租股等資產類股份，亦自然難倖免。
策略上，希慎興業(00014)、太古地產(01972)及新地等收租股股價，近幾個月主要以橫行上落為主，雖然話跌勢好似喘定，但要博大彈，又真係睇唔到有乜誘因。反而，只要內憂或外患有乜新危機出現，相信板塊隨時又再跌過，所以撈底都係未到時候。
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