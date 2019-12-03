果粉有福了！摩通料Apple將一年推兩次新iPhone

美國蘋果公司(Apple Inc.)通常於每年年尾公布新iPhone，令一眾果粉引頸以待。不過摩根大通預期，Apple的iPhone發行策略或將有所改變，由2021年起每年兩次推出新設備。

由於假日和新機型的推動，Apple自2011年以來通常在9、10月發布新款iPhone，並將第四季設定為其最大的財務季度。摩通分析師指出，根據對供應鏈的調查，估計Apple的新品發布節奏將發生戰略變化，預計將在2021年上半年和下半年各發行兩款新iPhone，有助於滿足季節性需求，並使公司在6個月的時間內可以更靈活地調整產品，與全年推出新手機的其他設備製造商進行更好的競爭。

該行又預料，Apple明年的新品發布安排與自2017年以來採用的3款iPhone新型號的發布策略有所不同，公司將在2020年9月推出4款新iPhone，當中包括一款5.4英吋屏幕、兩款6.1英吋屏幕和一款最大6.7英吋屏幕的iPhone，每款都配備OLED屏幕並支援5G，兩款高端型號(6.1及6.7英吋)將支援mmWave、配備三攝鏡頭和「world-facing」3D感測器，而兩款低端型號(6.1和5.4英吋)將僅支援6GHz以下頻段，配備雙攝鏡頭。

摩通對Apple的評級為「增持」，並將其12個月目標價格由290美元上調至296美元。該股周一收市報264.16美元。

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