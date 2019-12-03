工信部：冀2025年新能源汽車新車銷量佔比達25%

工信部就《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(徵求意見稿)向公眾徵求意見。當中提到，完善新能源汽車購置稅等稅收優惠政策，優化分類交通管理及金融、保險等支持措施。

意見稿提出，到2025年，新能源汽車新車銷量佔比達到25%左右，智能網聯汽車新車銷量佔比達到30%，高度自動駕駛智能網聯汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。而且提到破除地方保護，建立統一開放公平市場體系。鼓勵地方政府加大公共服務、共享出行等領域車輛運營支持力度，給予新能源汽車通行、使用等優惠政策。

另外，工信部數據顯示，1至10月份，中國規模以上互聯網和相關服務企業完成業務收入9,902億元人民幣(下同)，按年增長21%。

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