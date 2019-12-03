【即市分析】呢隻藍籌股係時候入貨？

近月蒙牛首先購入澳洲上市的有機嬰幼兒配方奶粉及嬰兒食品商Bellamy's Australia Ltd，傳涉資逾14億澳元；上月底又斥資6億澳元全購澳洲乳品及飲料公司Lion Dairy & Drinks。連環收購外企，印證管理層致力提升公司投資資本回報率的決心，增加市場信心，大行亦對其收購多持認同意見。

花旗就指出，蒙牛收購Bellamy's有助中高端策略的長線發展，而Lion D&D利潤率則有望提升EBITDA至10%以上(2018年為6.6%)，重申其為必需品消費行業首選，予「買入」評級，目標價41.72元。

里昂則指，蒙牛是次收購除估值吸引，以及即時利潤增長外，亦見其多重受惠，既保障奶源供應、推動東南亞擴張、取得具價值的品牌和研發知識，並與不同市場在渠道及生產設施共享協同效應，重申其「首要買入」評級，目標價睇36.6元。

走勢方面，蒙牛過去半年的股價大致於28至33元之間來回，目前技術指標MACD現牛叉，14日RSI見50，後市似有動力向上。建議短炒者可於30元邊小注入市，上望33元，向下跌穿28.5元止蝕。

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