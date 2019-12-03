港元拆息︰1個月期回落至2.44厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至1.27厘，呈兩連跌，且為11月8日以來低位；1星期亦降至1.48厘；與樓按相關的1個月回落至2.44厘，結束五連升；3個月期略升，仍企2.35厘水平。

3/12/2019

隔夜 1.27488厘

1星期 1.48286厘

2星期 1.65732厘

1個月 2.44881厘

2個月 2.34982厘

3個月 2.35125厘

6個月 2.34589厘

12個月 2.38304厘

2/12/2019

隔夜 1.62048厘

1星期 1.77369厘

2星期 1.83464厘

1個月 2.52911厘

2個月 2.35268厘

3個月 2.35054厘

6個月 2.34768厘

12個月 2.38375厘

－－－－－－