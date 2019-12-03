澳洲央行維持利率0.75厘不變　符預期

澳洲聯儲銀行(澳洲央行)公布，維持現金利率在紀錄低位的0.75厘不變，符合市場預期，並指準備好在必要時放鬆貨幣政策。該央行今年以來已三度減息，於11月會議紀錄顯示曾考慮減息，但最終亦決定按兵不動。

央行預計，較長時間的低利率是合理的，2020年和2021年通脹料將接近2%，失業率將略低於5%。基礎情境上，澳洲經濟將逐步加速，2021年增速將達到3%左右。

議息結果公布前，利率期貨顯示，市場預期央行12月減息機會率只有約8%，超過九成交易員預期息率續企0.75厘。最新數據顯示，明年2月的議息會議中，減息機會率高達71.9%，大多數估計減幅0.25厘。

另方面，周三(4日)出爐的澳洲第三季國內生產總值(GDP)值得關注，市場預計將錄得1.6%增長。

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