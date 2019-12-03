港股格局：陳炳強料繼續區間上落

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，內地11月製造業數據勝預期，港股周一(2日)乘勢做好，但反彈力度不足，反映市場對內地經濟前景信心不大。另外，美國11月製造業活動連續第四個月收縮，隔晚美股出現回吐，亦對港股不利。展望12月，市場仍觀望中美貿易談判進展，港股仍會維持在26,000點至27,500點之間徘徊，建議投資者可在該區間炒上落。

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