港股格局：陳炳強料繼續區間上落
2019年12月03日 11:46
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，內地11月製造業數據勝預期，港股周一(2日)乘勢做好，但反彈力度不足，反映市場對內地經濟前景信心不大。另外，美國11月製造業活動連續第四個月收縮，隔晚美股出現回吐，亦對港股不利。展望12月，市場仍觀望中美貿易談判進展，港股仍會維持在26,000點至27,500點之間徘徊，建議投資者可在該區間炒上落。
多間大行陸續唱好內房股，板塊周一備受追捧。陳認為，內房銷售表現不俗，刺激股價向上，相信國策仍會支持樓市以穩定經濟，暫時不會有辣招出現，料發展商完成今年銷售目標應冇問題。不過，他同時認為，雖然大部分內房股均現升勢，但仍有部分股份技術指標未見轉強，建議「寧買當頭起」，短線可留意動力相對強的股份如融創中國(01918)，指其走勢出現突破，但股價累升已多，有機會出現技術調整，故應以短炒為主。
美團點評(03690)近期備受北水歡迎，股價亦屢創新高，預期該股動力應未完，但近期技術指標出現背馳，股價有機會出現回吐。陳建議未有貨的投資者可待調整再作吸納，50天線約93元為較大支持，不妨在該水平收集，至於後市能否再上，則要視乎調整過後能否突破雙頂再定。
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